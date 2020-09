Uitslag poll: meerderheid vindt nieuwe beperkingen voor horeca terecht

Het is terecht dat er nieuwe beperkingen gaan gelden voor horeca. Dat vindt ruim 35 procent van de 1905 stemmers op onze Rijnmond-poll. Het grootste gedeelte daarvan heeft gekozen voor: 'Ja, als we ook op deze manier de besmettingen kunnen terugdringen, moeten we dat maar doen'.

De aanscherpingen van de coronamaatregelen zijn een zware dobber voor de horeca. In het kader van talkshow Lof der Geneeskunst, waarin we op vrijdag 2 oktober in gesprek gaan met Diederik Gommers, Marion Koopmans en Ernst Kuipers van het Erasmus MC over het coronavirus, wilden we jouw mening weten over deze maatregelen.

In de poll vindt de meerderheid het terecht dat er nieuwe beperkingen komen voor horeca. Naast de 35 procent die koos voor 'we moeten het maar doen, vindt bijna 29 procent van de stemmers dat het met alcohol op lastig is om je aan de regels te houden. Tegenstemmers waren dus minder. Bijna 18 procent ging voor 'nee, want de meeste besmettingen ontstaan niet in de horeca' en bijna hetzelfde aantal stemmers koos voor 'nee, het is pure symboolpolitiek.

Sinds afgelopen zondag mogen cafés, bars en restaurants na 00:00 uur geen gasten meer mogen binnenlaten. En om 01:00 uur moet het licht uit zijn. Horecagelegenheden die zich daar niet aan houden, moeten rekening houden met sluitingen. Afhaalrestaurants sluiten om 02:00 uur. Zij mogen vanaf 01:00 uur 's nachts geen alcohol meer verkopen.

In de horeca is er met teleurstelling op de verscherpte maatregelen gereageerd. Rotterdammer Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland zegt hierover: "Het is een ongelooflijk staaltje symboolpolitiek."

