Kinderopvang Wasko koopt commerciële coronatesten om teveel uitval van personeel te voorkomen

Kinderopvang Wasko koopt ook commerciële coronatesten in. Luister naar Rogier Vegter, directeur-bestuurder van Wasko Kinderopvang in de Alblasserwaard.

Wasko heeft rond de vijftig kinderopvanglocaties in de Alblasserwaard, van Alblasserdam tot Arkel. Bij het bedrijf werken meer dan vierhonderd mensen die ruim vierduizend kinderen opvangen.

De afgelopen weken hebben de medewerkers van Wasko de gevolgen van de oplopende wachttijden bij de coronateststraten ondervonden. "Soms is de wachttijd voor een coronatest al één tot drie dagen", legt Vegter uit. "Daar komt dan ook nog eens een wachttijd bovenop voor de uitslag. Dan ben je je personeel bijna een hele week kwijt."

Dat is problematisch, omdat volgens de RIVM-regels kinderen zoveel mogelijk met de vaste leidsters te maken moeten krijgen om het gevaar op een verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Vouchers

Om dit soort problemen voor te zijn, besloot Vegter op zoek te gaan naar een alternatief. "We hebben op meerdere plekken vouchers ingekocht", legt hij uit. Met die vouchers is in feite een plekje gereserveerd bij een commerciële testlocatie. "Goedkoop is het niet. De prijzen variëren van 120 tot 160 euro."

Vegter hoopt, niet alleen vanwege financiële redenen, dat de overheid snel alle problemen rondom de wachttijden bij de GGD op orde heeft.

GGD waarschuwt

De GGD begrijpt de frustratie en snapt dat mensen alternatieven gaan zoeken, maar is tegelijkertijd niet blij met de ontwikkeling. André Rouvoet, voorzitter van koepelorganisatie GGD-GHOR, waarschuwde donderdag op NPO Radio 1 voor de gevolgen ervan.

"Er ontstaat een foutief beeld dat er een andere, commerciële markt is", zei hij. "We concurreren nu met elkaar over dezelfde testmaterialen."

De GGD kan niet zelf meer testcapaciteit bij laboratoria regelen. Die verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie van Volksgezondheid. Minister Hugo de Jonge zei eerder daar hard mee bezig te zijn en binnen een paar weken voldoende capaciteit te hebben geregeld zodat wel kan worden opgeschaald.