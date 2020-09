Getuige zegt granaatlegger 'honderd procent' te herkennen

De strafzaak was eerder al bijna afgerond. In juli had justitie acht jaar cel geëist tegen Dylan B. Hij zou een handgranaat tot ontploffing hebben gebracht bij shishalounge Mon Ami aan de Schiedamsedijk in Rotterdam. Bij waterpijpwinkel Souvenirtje aan de Schiedamseweg was kort daarvoor ook een granaat geplaatst.

Het bewijs tegen Dylan B.: zijn DNA zat op de tape van de handgranaat, zijn stem was herkend van de 112-melding en het leken zijn auto's op de camerabeelden van de incidenten.

De beelden lieten de granaatlegger zelf ook zien. Hij was herkend door zijn ex-vriendin. Onder meer aan zijn loopje. Bij de zitting in juli liet de rechter Dylan B. daarom een stukje door de rechtszaal draven . De rechter sloot de zaak nog niet af, maar besloot de ex-vriendin op te roepen als getuige.

Kleine stapjes

Vrijdag herhaalde zij haar verklaring. "Dylan had gezegd dat hij iets had gedaan en dat ik naar Opsporing Verzocht moest kijken. Ik herkende hem direct, voor honderd procent. Dat petje, zijn gezicht én zijn loopje." De rechter vroeg haar specifieker te zijn. "Kleine stapjes, voorovergebogen, beetje stoer..."

Dylan B. schudde met zijn hoofd, zoals hij dat bij de zitting in juli ook had gedaan. "In het dossier zit 600 pagina's aan WhatsApp-gesprekken tussen ons. Daarin hebben we het nooit over die herkenning. Hoe kan dat dan?" Volgens de ex-vriendin omdat hij wel zo slim was om daar niets over te schrijven.

Voor Dylan is het duidelijk. "Zij is een pathologische leugenaar. Ze heeft ook gezegd dat ze zwanger was van mij en abortus had laten plegen. Allemaal onzin." De rechter wilde weten van de vrouw of zij eerlijk was, of hem, als 'ex', een hak wilde zetten? "Nee, dit is de waarheid."

Verrassing

Nadat de vrouw de zaal had verlaten, leek de zitting ten einde, maar opnieuw had rechter Jacco Janssen een verrassing in petto. "Na de vorige keer hebben we nog wat op internet gezocht en toen kwamen we een filmpje van Dylan tegen. Dat wil ik nu laten zien."

Het betrof een korte film van 15 jaar geleden waarin Dylan B. een rol speelt, als kind van een jaar of acht. De rechter vroeg speciaal te letten op één ding: zijn loopje.

In het filmpje rent de jongen over een flat-galerij. De rechter beschreef het: "De stand van zijn knie, de rechtervoet die wat naar binnen is gedraaid... Als we dat vergelijken met de camerabeelden van het incident...Je kan je afvragen of we dan iets soortgelijks zien."

'Spekglad ijs'

Voor advocaat Chris Pittau van Dylan B. is het geen bewijs. "Als we dit gebruiken, begeven we ons op spekglad ijs. Ik zie absoluut geen overeenkomst tussen beide beelden. Er zit nota bene 15 jaar tussen."

Volgens Pittau gaat 'het loopje' niet de doorslag geven in dit strafproces. "Ik heb naar andere zaken gekeken, waarin dat een rol speelt. Alleen als je heel specifieke, onderscheidende kenmerken hebt van een loopje, dan kan je het gebruiken. Maar wat valt op: wat de rechter nu beschrijft, met de naar binnen gedraaide voet, dat noemt de getuige niet. Aan haar herkenning hebben we niets."

Voor justitie is de herkenning door de ex-vriendin wel bruikbaar. "Haar verklaring is betrouwbaar. Het ondersteunt het andere bewijs." De rechter in Rotterdam maakt op 9 oktober bekend of Dylan B. inderdaad wordt veroordeeld als de granaatlegger, of vrij man wordt.