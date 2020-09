Vooral trage besluitvorming zit horeca-ondernemers dwars: 'Nederland is geen China'

Niet een uurtje minder in een café zitten, maar de algehele onzekerheid is het grootste probleem voor horeca-ondernemers. Dat zegt Gijsbregt Brouwer, die regelmatig op Radio Rijnmond is te horen als horeca-expert. "We zijn nou eenmaal een land waarin het altijd even duurt voor er een beslissing wordt genomen."

Brouwer vervolgt: 'dit is geen China waarin de knop ineens om gaat. Dat zie je nu wel." Eén ding waaruit dat volgens Brouwer blijkt is de totstandkoming van winterterrassen, met name in Rotterdam. "Pas nu worden besluiten over de regels gemaakt. Een terras is normaal gesproken aan drie kanten open. Bij een overdekking of een tent is dit niet altijd het geval. En voor een terras heb je aan twee of drie kanten windvangers nodig.

Onduidelijke regels

In augustus hadden hier al prima regels gemaakt kunnen worden. Dan hadden ondernemers kunnen investeren in goed materiaal."

Volgens Brouwer wordt er momenteel volop gepraat over de regels. Voor noodlijdende ondernemers kan een winterterras houvast bieden.

Buiten de onduidelijke regels over winterterrassen, is het voor ondernemers ook onzeker of zij de zaken wel open mogen houden. "Iedereen roept dat ze een tweede sluiting niet aan kunnen," zegt Brouwer. Volgens hem wordt er nu ook een compleet ander beleid gevoerd door ondernemers.

"Ik sprak laatst een directeur van een leverancier. Die zei dat ondernemers nu maar één of twee dagen vooruit durven te bestellen. En hoeveel personeel plan je in? Daarnaast staan door corona vooral jongeren buitenspel en horeca-medewerkers zijn vaak jongeren."

Zaak sluiten

De eigenaar van hotel/restaurant Stroom Jantiene Berg vertelde onlangs aan Rijnmond om meteen maar te stoppen met haar zaak, zodat ze niet door hoeft tot het bittere eind. Geluiden om direct te stoppen zodat er niet aangemodderd hoeft te worden, hoort Brouwers verder niet veel in de regio.

"Daar hoor ik niemand over. Het zou voor horeca gezond zijn om uit de reactie-modus te komen, hoe lastig dat ook is. Stoppen is dan ook een optie. Maar je kunt ook alle mogelijkheden aangrijpen."