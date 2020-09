Voormalig scheidsrechter en FC Dordrecht-voorzitter Frans Derks (89) overleden

Frans Derks is vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was onder meer bekend als betaald voetbalscheidsrechter en voorzitter van FC Dordrecht. Derks stond vooral bekend om zijn flamboyante persoonlijkheid.

Derks is na een kort ziekbed overleden, laat een neef van de familie vrijdagavond aan Omroep Brabant weten: "Hij heeft een mooi leven gehad."

Tussen 1995 en 2003 was Derks voorzitter van FC Dordrecht. Later werd hij nog benoemd tot bondsridder bij de KNVB. Ook werd Derks gedecoreerd als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.