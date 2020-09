Eerste zege voor FC Dordrecht tegen tien man van Jong AZ

FC Dordrecht heeft vrijdag de eerste overwinning van het seizoen gepakt. De Schapenkoppen versloegen in de eerste divisie Jong AZ met 2-0, dat eerder in de week nog titelkandidaat De Graafschap met 7-3 klopte.

In de beginfase was Jong AZ de ploeg met de mogelijkheden. Eerst schoot Mohamed Taabouni tijdens de vijfde minuut de bal naast en moest FC Dordrecht-doelman Anthony Swolfs een zwakke stift van Richonell Margaret pareren.

Halverwege de eerste helft kreeg FC Dordrecht meer grip op Jong AZ. Sterker nog, de thuisploeg voetbalde aardige kansen bij elkaar. Verder werd Dordt geholpen met twee gele kaarten (dus rood) voor Jong AZ-rechtsback Fons Gemmel, die de prenten kreeg voor een handsbal en een tackle. FC Dordrecht brak wel pas in de blessuretijd van de eerste helft de ban. Kevin Jansen knalde de bal via het gladde veld tegen de touwen (1-0).

Kapotte vlag

Na de rust kregen beide teams meteen aardige kansen. Eerst kopte Nikolas Agrafiotis de bal in de handen van Jong AZ-doelman Beau Reus. Vervolgens redde Swolfs tweemaal in de linkerhoek op een schot van Taabouni. De wedstrijd lag halverwege de tweede helft echter stil, vanwege een kapotte vlag van de grensrechter.



In de slotfase vergat FC Dordrecht in de 82e minuut tweemaal de wedstrijd te beslissen. Tijdens een counter stuitte Robin Polley op Reus. Ook keerde de doelman van Jong AZ de rebound van Agrafiotis. Pas in de blessuretijd gooide Dordt het duel in het slot. Julius Bliek kopte eenvoudig de 2-0 binnen, waarmee de eerste zege van FC Dordrecht van dit seizoen een feit was.

FC Dordrecht - Jong AZ 2-0 (1-0)

45+2' 1-0 Kevin Jansen

90+1' 2-0 Julius Bliek

Opstelling FC Dordrecht: Swolfs; Hobbel, Sürmeli, Bliek, Bondswell; Vermeulen, Musaba (76' Baggerman), Jansen; Polley, Agrafiotis (88' Schalekamp), Amadin (76' Richardson)