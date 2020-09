Dit jaar minder wijn uit de regio, maar wel met hoge kwaliteit

"Dat lijkt weinig en dat is het ook. Bedrijfseconomisch gezien is het niet ideaal. Aan de andere kant: we zitten niet alleen qua klimaat in een rot jaar. We hebben minder bezoekers en verkopen minder. En van vorig jaar hebben we nog veel wijn over, vertelt Lorsheijd. "Ieder nadeel heeft zijn voordeel."

Goede kwaliteit

De oogst van de druiven is nu in volle gang. Tijdens het knippen van de trosjes legt hij uit dat het weer altijd invloed heeft op de druiven en wijnbouw. "Dit jaar waren er veel pieken en dalen." Dit zijn bijvoorbeeld perfecte omstandigheden voor schimmels.

"Wij telen hier biologisch. We spuiten zo min mogelijk. Dat houdt wel in dat je last van schimmels en beestjes krijgt. En daardoor is er minder opbrengst", legt Lorsheijd uit. "Maar", benadrukt hij: "de kwaliteit is wel goed. En dat geeft zonder meer een hele goede wijn."

Nederlandse wijn populairder

De Rotterdamse Magda van der Rijst is deze week uitgeroepen tot Wijnvrouw van 2020. Zij is vinoloog en heeft meerdere boeken op haar naam staan. Ze vertelt dat je voor een goede wijn écht niet helemaal naar Italië of Frankrijk hoeft.

"We zijn in opkomst. Het gaat echt steeds beter. Het klimaat verandert, het wordt warmer." Heel vroeger werd er in Nederland wijn geproduceerd. Toen heel lang niet en daarna pas weer in de jaren '70.

"Je merkt dat mensen steeds meer weten. De productie gaat beter en de wijnen worden lekkerder. En dat is natuurlijk heel belangrijk."

Ook Lorsheijd merkt op dat er veel is veranderd. "Het is leuk om te zien dat Nederlanders accepteren dat er Nederlandse wijnen zijn. Dat was vroeger wel anders."

Raar

Hij vervolgt: "Mensen vonden het toen ik begon echt raar. Wijn uit Nederland dat kan toch niet? Het regent hier altijd en het is hier altijd koud. Er zijn geen bergen. En geen zon."

Steeds meer Nederlanders hebben interesse in de Nederlandse wijnen en weten zijn wijngaard inmidels te vinden. "In de buurt van Rotterdam een wijngaard? Ja dat kan! Het is mogelijk en ik ben er trots op dat ik er aan heb meegewerkt om het zo ver te krijgen."