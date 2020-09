De herfst doet zijn intrede met zeer zware windstoten aan de kust

Storm en zware windstoten hebben vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag in de regio Rotterdam-Rijnmond tientallen meldingen van stormschade opgeleverd. Vooral aan de kust waren er zeer zware windstoten. In de regio Zuid-Holland-Zuid bleef het een stuk rustiger.

"De hardste windstoot in Hoek van Holland had een snelheid van 114 kilometer per uur. In de Geulhaven, vlak bij de Botlektunnel, is een windstoot van 95 kilometer per uur gemeten," zegt Rijnmond-weerman Ed Aldus.

Er kwamen bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond onder andere meldingen binnen over omgewaaide bomen. Zo viel er een boom tegen huizen aan in de Prins Bernhardlaan in Vlaardingen (foto). Voor zover bekend raakte niemand gewond.

In Zuid-Holland-Zuid bleef het een stuk rustiger. In Hendrik-Ido-Ambacht raakte een zonnescherm los en in Mijnsheerenland raakten enkele verkeersborden beschadigd.