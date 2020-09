Een markant icoon is niet meer: 'FC Dordrecht was Frans Derks'

"Een markante man", zo omschrijft Van den Ham zijn oude voorzitter. "Hij was geen gewone burger. Derks onderscheidde zich altijd." Samen met Derks sprak Van den Ham over het leven. "Derks zag dingen vaak anders. Daar kwam hij dan mee. Je kreeg dan geen discussie, maar je had contact met hem."

'Notuleren? Nee joh!'

Van den Ham haalt bijvoorbeeld vergaderingen tussen het bestuur en de trainers aan. "Dan werd er niet genotuleerd", vertelt Van den Ham. Hij vond dat opvallend en vroeg aan Derks of dat alsnog niet moest gebeuren: "Derks zei dan: 'Nee joh! Natuurlijk niet, trainer! Dat onthouden we toch allemaal?' Waarna twee weken later een thema, dat we hadden besproken, ineens heel anders was."

Of wat te denken van de contractonderhandelingen met Van den Ham bij FC Dordrecht aan het begin van deze eeuw, waarin Derks 'om zich heen luisterde'. "Derks zei: 'Het volk wil dat je bijtekent. Nou, dan zullen we dat maar doen. Omdat het volk het wil'", glimlacht Van den Ham.

FC Dordrecht was Frans Derks, stelt Van den Ham. "De club werd met hem geassocieerd. Dat heeft de club niet slecht gedaan."

Volgende thuiswedstrijd

Hans de Zeeuw, directeur van FC Dordrecht, maakte als sponsor van FC Dordrecht Derks mee. Vlak na de wedstrijd tegen Jong AZ werd hij met het nieuws van het overlijden van de oud-voorzitter overvallen. "Een heel mooie, markante man is helaas overleden, maar hij heeft wel een mooie leeftijd bereikt."



Bij de eerst volgende thuiswedstrijd zal FC Dordrecht aandacht besteden aan het overlijden van Derks. "Maar iedereen heeft het er nu al over", merkt De Zeeuw.