Gerben haalt het! Een wereldrecord op het Pieterpad én ruim 28.000 aan donaties

Gerben Oevermans slaagt in zijn recordpoging. Deze foto is van onderweg. FOTO: Stan Bekker

Met zijn recordpoging zamelde Oevermans (30) geld in voor kinderen in het Afrikaanse Tanzania. De teller voor de organisatie Compassion stond bij de finish op ruim 28.000 euro. In de laatste uren kwam nog een individuele donatie binnen van 12.000 euro.

Oevermans ging dinsdagochtend van start in het Groningse Pieterburen en wisselde hardlopen af met snelwandelen. Slapen deed hij onderweg nauwelijks, hoogstens een powernap en twee keer een pauze van twee uur. Op winegums, een paar hamburgers en veel drinken wist hij een constant tempo te houden.

Tijdens zijn tocht werd hij vergezeld door twee vaste begeleiders in de auto en een wisselende groep medelopers. De laatste nachtelijke kilometers in Zuid-Limburg legde hij af in een groep van tientallen mensen. Onder luid applaus werd hij binnengehaald in Maastricht.

De Ridderkerker liep zijn recordpoging als alternatief voor de door corona afgelaste Spartathlon in Griekenland. Hij verruilde de monstertocht van 246 kilometer over het historische parcours tussen Athene en Sparta voor het bekende wandelpad van ruim de dubbele lengte.