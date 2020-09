Het weer van vandaag: vanaf de avond meer regen

Zaterdag is het wisselend bewolkt met in het westen van de regio enkele buien, naar het oosten blijft het vrijwel droog. De temperatuur komt uit op 16 graden. De noordwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

In de avond en nacht is het bewolkt en krijgen we te maken met veel regen. Het koelt af naar 12 graden. De noordenwind waait matig en aan zee hard, windkracht 4 tot 7.

Zondag

In de ochtend is het bewolkt en eerst nog regenachtig. In de middag blijft het overwegend droog en kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De temperatuur komt uit op 19 graden en de noorden- tot noordoostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.

Maandag en dinsdag heeft de bewolking de overhand en blijft het op de meeste plaatsen droog. In de middag wordt het 17 of 18 graden. Vanaf woensdag geregeld regen, meer wind en in de middag 15 graden.