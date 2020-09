'Jongeren gaan nu echt naar de drankkeet en blijven weg uit de kroeg'

Een zuipkeet is een plek waar vrienden bij elkaar komen voor de gezelligheid. Vaak in een oude schuur of garage. Carlos schat in dat er in de coronatijd zo'n vijftien keten zijn bijgekomen in de Hoeksche Waard.

En dat is gezellig, maar toezicht is er niet. Terwijl kroegbazen hun gasten juist goed kunnen ontvangen op anderhalve meter afstand, toezicht houden en hygiënemaatregelen in acht nemen, legt Carlos uit. Hij twijfelt dan ook of het vroeger sluiten van café's daarom veel gaat opleveren. "In de kroeg kun je nog op mensen letten."

Vaste klantenkring

Carlos staat sinds enkele maanden vol enthousiasme achter de tap in zijn café Boemel van Beijer, het voormalige café Rimpels in het oude tramstation van Zuid-Beijerland. "Ik heb één geluk: een hele leuke, vaste klantenkring. Het is een echte dorpskroeg. Want als je het echt van de jongeren moet hebben, heb je een probleem."

In de regio Zuid-Holland Zuid komen vanaf zondag extra coronamaatregelen. Het zijn dezelfde maatregelen die al gelden in de regio Rotterdam-Rijnmond. Dat maakte de Dordtse burgemeester Wouter Kolff, ook voorzitter van de Veiligheidsregio, vrijdagmiddag bekend. De maatregelen gaan zondagavond om 18 uur in.