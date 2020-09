Rob Geus vertelt voor het eerst over het ongeluk dat hem bijna het leven kostte

In het televisieprogramma Sanders Gerse Gasten vertelt een zeer openhartige Rob Geus voor het eerst over het zware ongeluk dat hem twintig jaar geleden bijna het leven kostte. De Barendrechter, bekend van De Smaakpolitie, is op het Canarische eiland Tenerife met een mountainbike over de kop geslagen.

,,Ik reed van een berg af met een vaart van ongeveer zestig kilometer per uur, toen ik plotseling verschrikkelijk lelijk ten val kwam,” vertelt Geus. ,,Ik smakte met mijn hoofd vol op het asfalt. Toen ik bijkwam, lag ik in een grote plas bloed en zag ik mijn tanden op het wegdek liggen. Ik had meteen in de gaten dat het helemaal mis was.”



Gebroken kaak

Geus bleek levensgevaarlijk gewond. ,,Mijn hele gezicht lag open. Mijn ene kaak was gebroken, de andere verbrijzeld. In het ziekenhuis hebben ze me geopereerd. Als de beschadiging een centimeter verder was geweest, had ik hier nu niet gestaan. Ik heb alle geluk van de wereld gehad.”

Rob Geus vertelt ook uitgebreid over zijn leven als kok. Hij kookte voor speciale mensen. ,,In het ziekenhuis maakte ik de maaltijden voor meisjes met anorexia. Dat was meer wiskunde dan koken. Met de weegschaal op tafel bereidde ik de gerechten om die meiden weer stabiel te krijgen. Dit werk gaf mij heel veel voldoening. Als zo’n meisje naar huis mocht en met een grote bos bloemen voor mij de keuken in kwam, dan wist ik waar ik het voor deed. Ik heb ook nog voor kankerpatiënten gekookt. Ik deed er alles aan om een zo lekker mogelijke maaltijd te bereiden. Ik kookte alsof het hun laatste maaltijd was.”

Restaurant De Wensboom

Inmiddels heeft de hygiëne-expert zijn eigen restaurant: De Wensboom. In dit etablissement werken mensen met een beperking. Met een grote glimlach op zijn gezicht leidt Geus presentator Sander de Kramer rond in de keuken. ,,Met deze doelgroep werken is het mooiste dat er is. Deze mensen zijn zo puur en eerlijk. Ze hebben zo veel plezier in hun werk. Mijn droom is om nog veel meer van dit soort restaurants op te zetten.”