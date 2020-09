Een broodje döner halen bij showman Murat is een ervaring

Murat Yuksel is wereldberoemd in Spijkenisse. Al dertien jaar runt hij een bakkerij en donerzaak in winkelcentrum Akkerhof. Zijn gastvrijheid wordt alleen geëvenaard door zijn talenknobbel: al zijn klanten begroet hij in hun moedertaal. "Ik houd van talen. Als ik niets te doen heb dan leer in een taal."

Wachten op een broodje doner bij Bakkerij Akkers heeft iets weg van een show. Murat is de artiest en de donnerzaak zijn podium. Hij doet trucs met broodjes en Turkse pizza's. Maakt grapjes met de klanten. Maar het meest bijzonder zijn de gespreken die hij heeft met klanten. Joegoslavisch, Turks, Portugees, Papiaments en Pools passeren de revue in de tijd dat de verslaggever aanwezig is.

Broodje Murat

Mitchel en Reggie zijn twee vaste klanten. Jongens met een baan maar in hun vrije tijd maken ze muziek. "Het is een uit de hand gelopen hobby", zegt Mitchel. Ze hebben een nummer en videoclip gemaakt en opgedragen aan Murat. Het nummer heeft de toepasselijke naam: Broodje Murat.





Mitchel heeft een eigen bedrijf in de koeltechniek en moest een keer bij Murat de koeling repareren. "Ik lig altijd in een scheur door zijn humor en hoe hij met zijn klanten omgaat. Hij is altijd vrolijk en werkt hard."

Hij wil met dit nummer een positief geluid uit Spijkenise laten horen in plaats van de negatieve berichten in het nieuws.



Apart

Op het moment van schrijven is de videoclip twee dagen online en ruim zesduizend keer bekeken. De aandacht vind Murat naar eigen zeggen apart. "Kinderen zeggen dat ze me in een videoclip hebben gezien en ik krijg allemaal berichtjes. Het is de eerste keer dat ik dit doe."



Vrolijk, gastvrij en een harde werker, zo wordt Murat getypeerd door Mitchel. Maar volgens collega-artiest Reggie heeft Murat nog een andere positieve eigenschap: vrijgevigheid. Als voorbeeld zegt Reggie dat als hij vier stukjes kip bestelt hij er tien krijgt. Murat is gezegend, zegt Reggie "Hij mag voor duizend jaar blijven leven, zonder stress."