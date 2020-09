Sparta met tien man kansloos onderuit in Zwolle

Sparta heeft zaterdag een dramatische nederlaag geleden bij PEC Zwolle. In Overijssel ging het team van trainer Henk Fraser met 4-0 onderuit. De Kasteelclub speelde een helft lang met een man minder na een rode kaart van linksback Mica Pinto.

Tijdens de openingsminuten kwam Sparta gretig voor de dag. Mohamed Rayhi kreeg een goede kans voor de gasten uit Spangen. Een prima voorzet van Aaron Meijers, die de zieke Bryan Smeets verving, werkte hij echter niet binnen. In de zeventiende minuut testte Abdou Harroui, onder andere gewild door FC Groningen, nog de handen van PEC Zwolle-doelman Michael Zetterer.

Sparta was ten opzichte van PEC Zwolle de betere ploeg, maar beloonde zichzelf niet. Het kantelpunt van de wedstrijd was de rode kaart voor Pinto, die vanwege een handsbal op de doellijn door scheidsrechter Allard Lindhout van het veld werd gestuurd. Reza Ghoochannejhad benutte vervolgens de penalty voor PEC (1-0).

Van kwaad naar erger

Toen PEC Zwolle vlak na de rust via diezelfde Ghoochannejhad 2-0 maakte, leek de wedstrijd min of meer gespeeld. Na de verwoestende knal van Clint Leemans was dat al helemaal het geval (3-0).

Sparta slikte de doelpunten vooral uit stilstaande fases. Dat gebeurde ook bij de 4-0 voor PEC Zwolle. Namens de thuisploeg kopte de Japanner Yuta Nakayama, die in de eerste helft misschien wel een rode kaart had moeten krijgen vanwege een harde tackle, in de 71e minuut de vierde goal van PEC op het scorebord.

Zo blijft Sparta na drie wedstrijden punt- en doelpuntloos onderaan in de eredivisie.

PEC Zwolle - Sparta 4-0 (1-0)

45+4' 1-0 Reza Ghoochannejhad (penalty)

47' 2-0 Reza Ghoochannejhad

54' 3-0 Clint Leemans

71' 4-0 Yuta Nakayama

Rood: 45+3' Mica Pinto (Sparta, hands)

Opstelling Sparta: Van Leer; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Fortes, Harroui (63' Emegha), Auassar, Meijers; Thy, Rayhi

