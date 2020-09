Rotterdammer aangehouden na vondst 82 kilo cocaïne en 1,5 miljoen euro in auto

Een deel van de drugs die in de auto verstopt zaten. Foto:Politie

Een 28-jarige Rotterdammer is opgepakt voor betrokkenheid bij drugshandel en witwaspraktijken. Bij een politiecontrole in Breda werd 82 kilo cocaïne en 1,5 miljoen euro gevonden.

De spullen zaten verstopt in een auto die de Rotterdammer op een oplegger vervoerde. De drugs en het geld zaten weggestopt in een verborgen ruimte in de auto.



De man zit vast en rechercheurs onderzoeken de zaak. De drugs en het geld zijn donderdagmiddag gevonden, maar de politie brengt het nu naar buiten.

De auto’s, de drugs, het geld en meerdere telefoons zijn in beslag genomen.