Automobilist opgepakt na bedreiging met vuurwapen op A13

Het tonen van het vuurwapen gebeurde toen beide auto's reden op de A13. Het slachtoffer zou niet snel genoeg aan de kant zijn gegaan.

In de auto van de Nijmegenaar is geen vuurwapen gevonden. Wel bleek de man onder invloed van drugs en niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Hij is aangehouden en zijn auto is in beslag genomen.