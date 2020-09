KNVB verrast na laatste waarschuwing van minister van Sport

De KNVB is zeer verrast over de woorden van Tamara van Ark, minister van Sport. Bij het AD waarschuwde zij de betaald voetbalclubs dat fans de coronaregels moeten naleven. Anders overweegt het kabinet dat wedstrijden zonder publiek gespeeld moeten worden.

Van Ark verwees naar de incidenten rondom Feyenoord-FC Twente van vorige week en de Willem II-supporters van afgelopen donderdag, die tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Rangers in Tilburg de coronaregels niet hanteerden. De minister noemt het 'onverantwoorde taferelen'.

In een reactie meldt de KNVB dat de voetbalbond met de overheid juist goede afspreken heeft gemaakt om voetbal veilig en verantwoord te organiseren. "We hebben twee incidenten gezien op honderd wedstrijden, waarvan één incident buiten het stadion was en daarmee niet gelieerd was aan de protocollen, handhaving en maatregelen die gelden in de stadions", schrijft de bond.

Feyenoord ontvangt zondagmiddag ADO Den Haag in de Kuip. De Rotterdammers hebben het aantal stewards moeten verhogen, omdat de coronaregels tijdens het thuisduel met FC Twente niet goed werden nageleefd door de Feyenoord-fans.