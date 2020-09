Amateurvoetbal: ASWH blijft maar verrassen in de tweede divisie

Rogier Veenstra blij na goede start van ASWH: 'Dit zie je niet zo vaak in tweede divisie'

Bryan Janssen: 'Doelstelling ASWH blijft rechtstreeks handhaven, maar we kunnen nog bijstellen'

ASWH heeft zaterdag zich met een 2-0 overwinning op De Treffers in de top van de tweede divisie gemeld. Met negen punten uit vier wedstrijden heeft de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht een prima start van de competitie en staan de mannen van trainer Rogier Veenstra gedeeld tweede.

In de achttiende minuut tikte Fabian Korporaal een lage voorzet van de opgestoomde Clarence Bijl binnen. Vlak voor het rustsignaal schoot Koen Wesdorp nog een vrije trap prachtig raak.

Excelsior Maassluis had minder redenen tot juichen. Het team van coach Dogan Corneille ging in Tiel met 3-1 onderuit bij TEC. Marius van Mil scoorde namens de Tricolores. Excelsior Maassluis is elfde met vier punten.

Jong Sparta verloor ook in de tweede divisie en liep hiermee tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan. Quick Boys won op Het Kasteel met 1-0. De belofteploeg, met de van corona herstelde Deroy Duarte in de basis, staat veertiende met drie punten.

Derde divisie zaterdag

Barendrecht nam in de derde divisie zaterdag bij Staphorst de punten mee terug naar De Bongerd. De ploeg van Richard Elzinga wist met 3-2 te winnen. Staphorst opende de score, maar Ugur Altintas trok in de veertiende minuut voor de gasten de stand alweer gelijk (1-1).

BVV Barendrecht kwam vlak na de gelijkmaker snel aan de leiding door een doelpunt van Danny Monster (1-2). Voor de rust maakte Staphorst 2-2 gelijk. Tijdens de 54e minuut scoorde Barendrecht de winnende goal. Niels Vorthoren was de gelukkige (2-3). Barendrecht bevindt zich na drie wedstrijden op de zevende plek met vijf punten.

SteDoco meldt zich door een 3-1 overwinning op Ter Leede op de eerste plaats van de competitie. In de rust keek de ploeg uit Hoornaar nog tegen een achterstand aan (0-1). De ploeg uit Hoornaar stelde direct na rust echter orde op zaken. Nog maar koud uit de kleedkamer scoorde Ibrahima Touré de 1-1 voor SteDoCo. Benjamin van Wanrooij schoot op het uur de gasten op voorsprong door de bal vanaf de rechterkant van de zestien keihard binnen te schieten (1-2). Tien minuten voor tijd besliste Touré met de 1-3 de wedstrijd. Het team van trainer Frans Adelaar heeft tien punten uit vier duels.

