Bewoners gaan lege flessen te lijf in 'het Ibiza van de Bergse Plassen'

Het zal je maar gebeuren. Honden met doorgesneden pezen, zwemmers met diepe snijwonden onder hun voeten... Veroorzakers van deze ellende zijn bezoekers van de Bergse Plassen in Rotterdam-Hillegersberg, die hun lege flessen in het water gooien.

Ook al gooi je flessen ergens midden in de plas in het water, de kans is groot dat ze door de stroming afdrijven naar de oever. En juist dáár stappen zwemmers en honden er in. De molenaar aan de Bergse Plassen krijgt meer dan eens mensen aan zijn deur die om verband of hulp vragen.

Chillen en drinken

Bewoners gaan regelmatig het afval in het water te lijf. Ook deze zaterdag. Initiatiefnemer Hans van Weel staat met twaalf vrijwilligers klaar om de zooi van anderen op te ruimen. Hans: "De laatste maanden is er door corona heel veel jeugd op de plas. Die zitten de hele dag te chillen en het is kennelijk heel stoer om het drinken dat je meeneemt overboord te gooien als het leeg is."

Ibiza van de Bergse Plassen

Hans wijst op een beruchte plek, het Hoefijzereiland. "Dat is ook zo'n hangplek voor de jeugd met een boot", vertelt hij. "Daar komen politie en boa's moeilijk bij, dus dat is het Ibiza van de Bergse Plassen. Als je ziet wat we daar vandaan halen, dat is echt ongelooflijk."

Tekst gaat door onder de foto



Voordat we de plassen op varen stapt Chef ook aan boord. Hij woont rond de plassen en werpt zich op als vrijwilliger. Chef: "Het irriteert mij. Dat doe je thuis ook niet. Of dan ruimt je moeder het misschien op. Het is natuurlijk prachtig als je een bootje hebt, maar neem gewoon een afvalzak mee. Neem je troep mee en stop het thuis in de kliko. Is toch een kleine moeite."

Luister boven dit bericht naar de radioreportage van verslaggever Suzanne Mulder, rond de opruimactie in de Bergse Plassen.