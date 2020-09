Schiedamse wethouder oververmoeid en voorlopig afwezig in gemeentebestuur

Bregman heeft last van "oververmoeidheidsverschijnselen die hem verhinderen zich voor de volle 100 procent in te zetten voor de stad", schrijft de gemeente. "Daarom is hij genoodzaakt een rustperiode in te lassen. In overleg met het college, heeft Bregman zich ziek gemeld. De komende periode zal hij werken aan zijn herstel en daarbij worden ondersteund."



De gemeente neemt dinsdag een besluit over hoe de taken van Bregman precies worden verdeeld onder de overige leden van het Schiedamse college.