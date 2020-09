Fraser na PEC Zwolle-Sparta (4-0): 'Er is teleurstelling, geen irritatie'

Voor Fraser was het sleutelmoment van de wedstrijd de rode kaart voor Mica Pinto vanwege hands: "De penalty is voor ons bepalend geweest", zegt Fraser. "In de wedstrijd dacht ik eerlijk gezegd dat het honderd procent zeker een strafschop was. Als ik de beelden zie, dan krijg je de discussie of het de schouder of de arm is."

Sparta speelde voor de rust een behoorlijke wedstrijd, vindt Fraser. Maar hij ziet ook een zwak punt bij zijn ploeg. Fraser merkte dat de tegengoals uit hoekschoppen vloeiden. De strafschop van PEC kwam namelijk ook voort uit een corner. "Vooraf hadden we aangegeven dat Clint Leemans een goede trap heeft. Ondanks dat, gebeurt het toch. Dat is een verbeterpunt."

'Geen irritatie'

Na drie wedstrijden in de eredivisie staat Sparta (gedeeld) laatste met nul punten en nul goals. Fraser raakt zeker niet in paniek.

"Er is teleurstelling, maar geen irritatie of een andere vorm van negatieve emotie." Henk Fraser

Hij benadrukt het zware programma van Sparta aan het begin van het eredivisieseizoen. Zo hebben de Rotterdammers nu al Ajax en Vitesse gehad. De komende twee speelronden wachten AZ (thuis) en Feyenoord (uit).

"Waar we rekening mee moeten houden, is dat we de achterstand, die we hebben opgelopen, goed moeten gaan maken", zegt Fraser. "Dat we dit kunnen, dat staat voor mij buiten kijf. Daarom is er teleurstelling, maar is er geen irritatie of een andere vorm van negatieve emotie."

