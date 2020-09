Sparta-spelmaker Rayhi: 'Ik denk dat er een nieuw bod komt'

"Het is aan de clubs. Sparta weet hoe ik erin sta. Op persoonlijk vlak zal het geen issue zijn. Nu is het aan Sparta om het bod te accepteren en eruit te komen. Dan kan het snel gaan." Rayhi begrijpt dat Sparta niet wil meewerken. "Ik heb ook met mijn volle verstand een nieuw contract getekend", zegt hij. "De club is ook gebaat om geld te verdienen aan spelers."

Volgens Rayhi is het wel 'geven en nemen'. "Ik heb mijn stinkende best gedaan met Sparta. Met de club ben ik gepromoveerd. We zijn afgelopen seizoen elfde geworden. Ik ben transfervrij gekomen. Ik hoop ook dat er een gunfactor bij komt kijken, al weet ik dat het niet zo werkt in de voetballerij." Mocht er geen nieuw bod komen, dan wacht Rayhi op een nieuwe kans: "Dan doe ik mijn stinkende best voor Sparta."

'Volledig afgetroefd door PEC Zwolle'

Rayhi stond bij Sparta zaterdag in elk geval in de basis tegen PEC Zwolle. De Kasteelclub kon in Overijssel echter geen potten breken.

"We hadden wat mogelijkheden, maar na de rode kaart ging het de andere kant op. In de tweede helft zag je dat we niks te zeggen hadden en volledig werden afgetroefd", is Rayhi kritisch.

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Sparta-speler Mohamed Rayhi na PEC Zwolle-Sparta (4-0).