Live: Diemers afwezig bij Feyenoord-ADO, Toornstra in de basis

Kunnen de fans van Feyenoord zich nu wél aan de coronaregels houden? Vorige week liep het tegen FC Twente in de Kuip niet goed. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft Feyenoord in elk geval de laatste kans gegeven.

Bovendien hoopt Feyenoord de eerste thuiszege van het seizoen te pakken. Tegen FC Twente speelden de Rotterdammers in de Kuip met 1-1 gelijk.

Allemaal reden om af te stemmen op de kanalen van Rijnmond Sport. Feyenoord-ADO Den Haag begint om 12:15 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de commentatoren in de Kuip. Dennis Kranenburg presenteert het radioprogramma dat van 12:00 uur tot 17:00 uur duurt.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Linssen ​​​​​​