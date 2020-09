Show met drag queens sluit Rotterdam Pride Week af: 'Je zou het moeten proberen'

Kimberley Clarck uit de Verenigde Staten tijdens de Drag Queen Dinnershow 'Dare to love us!'

De Rotterdam Pride Week 2020 zit er zo goed als op. De speciale week voor de lhbti+-community, die 18 september begon, werd zaterdagavond afgesloten met een show met drag queens, in Club Villa Thalia in het centrum van Rotterdam.

Stephen Leander, beter bekend onder zijn artiestennaam Vanity Kip, was zaterdagavond een van de deelnemers aan de Drag Queen Dinnershow 'Dare to love us!'. "We hebben eindelijk gewoon weer eens wat te doen", vertelt hij. "Hartstikke gezellig. Eindelijk mogen we weer wat. Als je de meiden hier allemaal ziet, hartstikke leuk. Deze show is groot. Veel. En fantastisch."

Stephen is sinds een jaartje of acht drag queen. "Ik heb ooit een weddenschap verloren, daarna moesten we verkleed naar een feestje. Hoe ga je dan? Toen hadden we zoiets van: we gaan als vrouw verkleed. Dat is aangeslagen en bleef leuk, dus dat zijn we blijven doen."

"Hiermee zeggen we: dit is wie wij zijn en dit is wie wij ook zijn. Je zou het moeten proberen, het is echt geweldig om zo te zijn", sluit Stephen af met een knipoog.

Op de vraag of het nog steeds nodig is om een Rotterdam Pride Week te organiseren, heeft Stephen snel een antwoord. "Ja, als ik nog steeds na moet denken of ik mijn man op straat een hand geef als we de stad ingaan, is het nog steeds niet goed. Op papier mag het allemaal, maar in de praktijk is het nog steeds niet goed."

Bekijk hieronder een korte sfeerimpressie van Drag Queen Dinnershow 'Dare to love us!':