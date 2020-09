Uitslag poll: kleine meerderheid denkt dat corona het leven niet definitief gaat veranderen

"Als het vaccin er is, gaan we weer terug naar hoe het was." Dat vindt een kleine meerderheid van de ruim 3300 stemmers in onze Rijnmond-poll van deze zaterdag. Daarin stelden we de vraag: denk je dat corona het leven definitief gaat veranderen?

Het coronavirus houdt ons al maanden in de ban. Maatregelen zorgen ervoor dat we ons dagelijks leven moeten aanpassen, maar hoelang zal dit zo blijven? In de talkshow Lof der Geneeskunst, op 2 oktober te zien op TV Rijnmond, zullen Diederik Gommers, Marion Koopmans en Ernst Kuipers van het Erasmus MC hier hun licht op laten schijnen. Voor deze uitzending wilden we graag jouw mening weten over de gevolgen van het virus voor onze samenleving.

Ruim 42 procent denkt dus dat we weer terug gaan naar 'het oude normaal', zodra er een vaccin is tegen corona. Daar tegenover staat 39 procent van de stemmers die juist denkt dat we definitief in 'het nieuwe normaal' blijven. Ruim 18 procent zegt zich niks aan te trekken van de maatregelen en te leven zoals voor de uitbraak van het coronavirus.

Snakken naar een theatervoorstelling

Ook op de Facebook-pagina van Rijnmond is zaterdag volop gereageerd op onze poll. "Ik snak naar een theatervoorstelling met een volle zaal en samen plezier delen", schrijft Diny Brouwer. "Elkaar in de armen vallen, zonder bekeken te worden als een zeldzaam exemplaar." Peter Rooimans vult haar aan: "zou graag gewoon mijn ouders willen kunnen omhelzen, bij vrienden normaal over de vloer kunnen komen en een schouderklopje kunnen geven. Of een bezoekje aan de bioscoop, café, supermarkt of winkel. Zonder enige angst."

Trudi de Kok heeft er dan weer weinig moeite mee als de maatregelen voor lange tijd zo blijven. "Beetje afstand van wildvreemden met wie je toch niets hebt, wat meer hygiëne, minder overlast van groepen, heerlijk!"

Studenten

Yvonne Mans vindt dat we vooral het positieve over moeten houden, als corona het leven definitief verandert. "Laten we zorgen dat onze studenten, nu degenen die negatief bestempeld worden, een kans krijgen om te werken aan de toekomst. En dan niet met elkaar online zoals nu gebeurt, maar volop in de maatschappij, dus op school, in de collegebanken en binnen bedrijven! Pas dan leren zij mijns inziens hoe er respectvol met elkaar en de wereld omgegaan moet worden."

"Virussen, ziektes en doden zijn onvermijdelijk, dat is altijd zo geweest. Maar in een wereld waarin we steeds meer digitaal werken en alles in de media gegooid wordt moeten we oppassen dat we het wezenlijke niet verliezen. Rekening houden met elkaar en elkaar respecteren!"

Schoonmaken van karretjes

Lydia Kloosterman vult aan: "het schoonmaken van karretjes, mandjes, pinautomaten en geldautomaten is best goed om te houden, evenals de afstand in de supermarkt bij de kassa. Op de markt is de extra breedte tussen de rijen kramen ook wel fijn."