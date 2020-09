Franciscus Gasthuis krijgt nieuwe hypermoderne operatiekamer

Zaterdagmiddag is hij erop getakeld en begin 2021 kan hij volledig in gebruik worden genomen: de hybride operatiekamer in het Franciscus Gasthuis & Vlietland Ziekenhuis. Deze hypermoderne operatiekamer moet de zorg naar een nog hoger niveau tillen en biedt de chirurgen ook meer mogelijkheden.

"We brengen eigenlijk twee werelden in één", legt radioloog Maarten van der Wal uit. In deze nieuwe operatiekamer kunnen namelijk twee ingrepen in één ruimte worden gedaan. "Stel je hebt een motorongeluk met interne bloedingen en botbreuken, dan kunnen we hier met deze nieuwe apparatuur in één operatiekamer mee aan de slag."

Champions League

Deze nieuwe operatiekamer moet de efficiëntie naar een nieuw niveau tillen. "De zorg voor de patiënt wordt hiermee optimaler en dat komt de efficiëntie ook alleen maar ten goede", legt chirurg Gijs Welten uit, die niet kan wachten tot hij deze nieuwe operatiekamer kan gaan gebruiken. "Ik ben zelf opgeleid in zo'n hybride operatiekamer dus ik kan erin werken. De gewone operatiekamers zijn natuurlijk ook goed, maar deze nieuwe ruimte is als chirurg net alsof je in de Champions League kan gaan spelen."

Tegelijkertijd betekent het dat de nieuwe ruimte, met robotarmen, grote schermen en een bewegende operatietafel, niet direct vanaf deze week gebruikt kan worden. "Dat heeft tijd nodig", verklaart Welten. "Alles moet eerst goed aangesloten worden en daarna gaan we rustig iedereen inwerken. In januari 2021 hopen we dan de eerste patiënt hier te kunnen behandelen."

Bekijk hierboven de beelden van de nieuwe hybride operatiekamer en beluister ook het hele gesprek met chirurg Gijs Welten.