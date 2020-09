Het weer van vandaag: erg winderig, maar later zon

Vanochtend regent het met name in de westelijke helft van de regio nog. In de rest van de regio wordt het dan al droog. Er waait een (vrij) krachtige noordoostenwind. Vanmiddag heeft de regen de regio verlaten en is het overal droog. Af en toe breekt de zon even door. De temperatuur loopt op naar 18 of 19 graden en de noordoostenwind neemt steeds verder in kracht af.