In 90 duizend kilo weggegooide kleding zoekt Danny naar verborgen pareltjes

De inhoud van duizenden textielbakken in Europa eindigt in Dordrecht..

Danny Post heeft ongetwijfeld één van de meest bijzondere banen van onze regio. In de tienduizenden kledingstukken die achtergelaten zijn in de textielbak, graaft hij naar schatten. En met succes. Elke werkdag weer.

Bij recyclingbedrijf Gebotex in Dordrecht, de werkplek van Danny, weet de argeloze bezoeker niet waar hij moet kijken bij binnenkomst. Kleding, schoenen, dekbedden en nog veel meer. Stapels van tientallen meters hoog.

De zakken die binnenkomen belanden op lopende banden. Wat in de textielbak in Nederland, Belgie, Duitsland en Frankrijk wordt gegooid, kan hier op de Dordtse Kil gesorteerd worden. Schoenen, jassen, dekbedden en accessoires.

Highway to Hell

Collega's doen een voorselectie, maar Posts oog is dat van een meester. Een Pioneer denim-spijkerjas uit de jaren '70 met groot AC/DC-embleem op de rug? Raak. "Die is waarschijnlijk ooit van een fan geweest", weet Post. "Highway to Hell heet het album. Houden; deze jas verdient een goed lot."

Houden betekent in dit geval een plekje in de rekken van vintagewinkel Tardis in Rotterdam of zelfs tweedehandswinkels in IJsland en Japan.

Superspeurder

Het is zeker geen verkeerde dag vandaag. Een Levi's 501 ("altijd goed'), een rood/roze pluchen jasje en een oranje trui waar de jaren '70 werkelijk vanaf druipen, waardoor hij nu weer helemaal hip en trendy is. En dat is dan nog maar de oogst van een uurtje graven in alles wat in de textielbak is beland. "Ik word hier blij van", zegt de man die dagelijks met mode bezig is. Even makkelijk met textielbakken als het modeblog Go With the Vlo .



Mariska Zandvliet van Gebotex is blij met haar superspeurder. De twee vinden elkaar in hun missie: zo weinig mogelijk kleding de verbrandingsoven in.

Bij Gebotex krijgt negentig procent een nieuwe bestemming. Soms opnieuw gedragen en soms - als het echt afgedragen is - vermalen tot snippers als isolatie van een vaatwasser of voering van een hoedenplank.

Missie

"Dit is mijn missie", zegt Zandvliet. "De textielindustrie is extreem vervuilend. We willen dat kleding circulair wordt; dat er altijd een bestemming is voor een textielvezel en dat er uiteindelijk niets de oven in hoeft. Ons doel is om zoveel mogelijk hergebruik te realiseren."



Daar gaat ze ver in. "Hier zie je de tafel met enkele schoenen. Er gaan veel losse exemplaren verloren in het transport. Die proberen we bij elkaar te zoeken. Lukt dat niet, dan gaan ze naar een klant in Pakistan."

Pardon? Wie koopt er nu losse schoenen? "Ja, daar is een markt voor. Bij mijn klant in Pakistan proberen ze het opnieuw. Lange hallen met lange grote tafels. Op zoek naar schoenen die op elkaar lijken bijvoorbeeld. Als de maat hetzelfde is, kan het weer opnieuw gedragen worden."

Fast fashion

Zandvliet: "We zijn de afgelopen twintig jaar veel meer kleding gaan weggooien. Twee keer zoveel om precies te zijn. Recyclen wordt belangrijker, omdat minder kleding herdraagbaar wordt. Door het fenomeen fast fashion gooien mensen meer weg."

Voor oud-modejournalist Danny Post is het meer dan leuke kledingstukken vinden. "Het gaat mij om onze aarde. Giftige stoffen en dumpen van restpartijen; zo gaan veel van de verkopers van goedkope kleding te werk. En dan hebben we het nog niet over de slechte arbeidsomstandigheden in landen als Bangladesh."

"Ik wil terug naar een situatie waarin we veel minder kleding kopen, maar wel van een betere kwaliteit."

Opblaaspoppen en injectienaalden

Een dag is zelden saai bij Gebotex, want waar Danny Post soms parels vindt, komen er bij Mariska Zandvliet soms heel andere zaken op haar bord. "Injectienaalden, opblaaspoppen, handgranaten of pistolen. We zien ze helaas allemaal."

"Onze medewerkers zijn getraind om daar goed mee om te gaan en we hebben protocollen. De textielbak schijnt een handige plek te zijn om allerhande zaken te dumpen. Als je als crimineel van een wapen af moet bijvoorbeeld."

Ondertussen speurt Post rustig verder. Zijn topvondsten? "Kleding van de Franse topdesigner Jean Paul Gaultier en van modehuizen die niet meer bestaan. Daar maak je me heel gelukkig mee."