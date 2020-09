Liveblog teruglezen: Feyenoord-supporters houden afstand bij wedstrijd tegen ADO

Feyenoord-supporter vindt dat Aboutaleb op basis van deze wedstrijd niet kan beslissen minder mensen in het stadion toe te staan.

De wedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag ligt deze zondag onder een vergrootglas. Als de supporters onderling geen anderhalve meter afstand houden, zoals bij de wedstrijd tegen FC Twente, is het mogelijk voorlopig de laatste wedstrijd met publiek in de Kuip.

Afgelopen week zei de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb dat de Feyenoordfans nog één kans krijgen om de coronaregels goed na te laten leven. "Als dit komend weekend nog iets gebeurt, dan is het over en uit met supporters in het Feyenoord Stadion."

Tijdens het thuisduel met FC Twente werd de anderhalvemeterregel niet altijd goed nageleefd en maakten Feyenoord-supporters sfeer door te juichen en te zingen, terwijl dat vanwege de coronamaatregelen niet is toegestaan.

Feyenoord zet zondag meer dan vierhonderd stewards in om de tribunes in de gaten te houden.