Feyenoord-clubarts van Eijck over onderzoek stadionbezoek in coronatijd: 'Gedrag supporters het belangrijkst'

De clubarts van Feyenoord, Casper van Eijck, is bezig met een baanbrekend onderzoek om De Kuip in deze coronatijd voller te krijgen. Naar alle seizoenskaarthouders van de Rotterdammers is een app gestuurd, waar zij hun gegevens kunnen achterlaten.

"Ze moeten dan invullen dat ze geen symptomen hebben of klachten hebben die erop kunnen wijzen dat ze mogelijk besmettelijk zijn. Daarmee beogen we uiteindelijk dat mensen die besmettelijk zijn niet meer naar het stadion gaan. Het tweede is dat we dan uiteindelijk gaan kijken, dat als je die app goed hebt ingevuld en je geeft aan dat je geen klachten hebt, dat je ook niet het virus bij je hebt.

De dagen na de wedstrijd gaan we alle mensen volgen om te kijken of ze inderdaad niet besmet zijn geraakt tijdens de wedstrijd. Op die manier proberen we aan te tonen dat naar een voetbalwedstrijd gaan in de buitenlucht, terwijl je je normaal gedraagt, helemaal niet leidt tot meer besmettingen. Op die manier kan je het stadion steeds voller krijgen."

Identificeren

Als iemand later dan tóch besmet is, kan er aangetoond worden of het in het stadion is gebeurd of niet. "Omdat we het virus kunnen karakteriseren. Iedereen denkt dat het maar één soort virus is, maar er zijn ongelofelijk veel variaties van het virus. De virologen uit het Erasmus MC kunnen heel goed identificeren welk virus een patiënt heeft en waar ze het virus hebben opgelopen."

Gedrag supporters

Het slagen van het onderzoek valt of staat bij het gedrag van de supporters. "Het is heel belangrijk om mensen het gedrag aan te leren wanneer je wel naar het stadion komt en wanneer niet: als je klachten hebt. Dan geef je je seizoenskaart aan iemand anders."

