Oud-mariniers roeien tientallen kilometers: 'We zullen deze tocht niet vergeten'

Een onstuimige tocht hebben de elf oud-mariniers achter de rug. Ze wilden vanwege het 355-jarig bestaan van het Korps Mariniers 166,5 kilometer roeien in 32 uur tijd. Dat is gelukt, maar niet zonder slag of stoot.

De oud-mariniers startten hun tocht vrijdagavond om 19 uur en kwamen zondag weer terug. Alleen niet op het Oostplein, zoals eigenlijk de bedoeling was. "Vanaf Spijkenisse ging het mis", schrijven ze.

Onmogelijk

"Wind en regen teisterden ons en bij de Spijkenisserbrug werd het ons bijna onmogelijk gemaakt." Toch wisten ze de 'hindernis te nemen', al stond daarna de Botlekbrug op de mannen te wachten.



"De brug leek een windtunnel en de golven sloegen wild om zich heen. Met veel moeite kwamen we erdoor, maar daarna moesten we ons aan moeder natuur onderwerpen. Vanuit de Waalhaven kwam de wind met windkracht 9 en springtij zorgen ervoor dat we hooguit stil bleven liggen, terwijl we met vereende krachten aan de riemen trokken."

Pittig en uitdagend

Het Oostplein leek onhaalbaar, de mannen keerden om. "In Spijkenisse is deze pittige en uitdagende tocht beëindigd. We zullen hem in ieder geval niet meer vergeten", besluiten de oud-mariniers. Omdat de groep terug is gevaren naar Spijkenisse, werd de beoogde afstand van 166,5 kilometer toch gehaald.

De start-en beoogde eindlocatie was eigenlijk het Oostplein, waar de vroegere kazerne van het korps stond. De tocht was een eerbetoon aan de zwarte duivels. Die bijnaam kregen de mariniers die in de Meidagen van 1940 een tijdlang stand hielden tegen de Duitsers bij de Maasbruggen.