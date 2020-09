Feyenoord neemt in tumultueuze tweede helft afstand van ADO Den Haag

Net zoals tegen FC Twente begon Feyenoord niet lekker aan de wedstrijd. ADO Den Haag beet goed van zich af en was het eerste kwartier zeker niet de mindere ploeg. Feyenoord was slordig en kon vaak de vrije man niet vinden. Een inschattingsfout van Geertruida, na een lange bal van achteruit, zorgde ervoor dat Jonas Arweiler namens ADO het strafschopgebied van Feyenoord kon betreden. De spits schoot de bal vervolgens koel achter Feyenoord-doelman Justin Bijlow.

Geertruida herstelde vervolgens hoogstpersoonlijk zijn eigen fout. Hij kopte in de 27e minuut een hoekschop van Steven Berghuis knap binnen: 1-1. Dat was ook meteen de ruststand.

Dubbele wissel, twee strafschoppen en wereldgoal

In de tweede helft verbeterde het spel van Feyenoord niet, ondanks een dubbele wissel. Orkun Kökçü en Bryan Linssen verlieten het veld, João Carlos Teixeira en Luciano Narsingh kwamen erin. Na een klein uur was het weer een hoekschop dat uitkomst bood voor Feyenoord. Marcos Senesi scoorde met een fantastische omhaal: 2-1.

Na een overtreding van Bijlow op Arweiler, kreeg ADO twintig minuten voor tijd een strafschop. Bijlow pakte de penalty van diezelfde Arweiler, maar kwam te vroeg van zijn lijn. Shaquille Pinas scoorde de tweede strafschop daarna wel.

Toch kwam Feyenoord daarna weer snel op voorsprong. Narsingh, die vorige week nog een enorme kans miste tegen Twente, scoorde nu wél: 3-2.

Berghuis beslist het duel

Feyenoord kreeg op zijn beurt in de slotfase ook een strafschop, vanwege hands in het strafschopgebied van ADO. Na een lang VAR-moment ging de bal toch definitief op de stip. Berghuis schoot de bal vanaf elf meter uitstekend binnen. In de slotfase kwamen de Rotterdammers niet meer in de problemen en schrijft de ploeg van Dick Advocaat drie punten bij.

Feyenoord - ADO Den Haag 4-2 (1-1)

11' 0-1 Jonas Arweiler

27' 1-1 Lutsharel Geertruida

58' 2-1 Marcos Senesi

69' 2-2 Shaquille Pinas (strafschop)

71' 3-2 Luciano Narsingh

82’ 4-2 Steven Berghuis

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Kökcü (46' Teixeira); Berghuis, Bozeník (87' Burger), Linssen (46' Narsingh)​​​​​​