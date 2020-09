'Keurige' supporters bij Feyenoord tegen ADO Den Haag: 'Trots'

Een stuk of drie, vier stoeltjes tussen groepjes supporters en minimaal gejuich en gezang. Clubarts Casper Van Eijck van Feyenoord is 'trots' op de supporters, schrijft hij over de wedstrijd tegen ADO Den Haag.

Ook anderen laten op Twitter weten onder de indruk te zijn van het naleven van de coronaregels in het stadion.



Gejuich

Toch bleef het tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en ADO niet volledig stil, zoals wel de bedoeling was. Na de gelijkmaker van Geertruida in de eerste helft was er wel degelijk gejuich te horen.



En ook na andere doelpunten lieten de supporters van zich horen. Burgemeester Aboutaleb heeft gezegd niet te letten op het zingen in de Kuip: het gaat hem puur om de afstand tussen supporters.



Als de supporters geen afstand hielden, zou de wedstrijd tegen ADO mogelijk voorlopig de laatste zijn met publiek in de Kuip, dreigde Aboutaleb afgelopen week. "Als dit komend weekend nog eens gebeurt dan is het over en uit met supporters in het Feyenoord Stadion."



Ook premier Rutte deed afgelopen week van zich spreken. "Gewoon je bek houden en kijken", raadde de premier de supporters aan.

Er werden door Feyenoord meer dan vierhonderd stewards ingezet om de tribunes in de gaten te houden.