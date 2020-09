'Keurige' supporters bij Feyenoord tegen ADO Den Haag, clubarts Van Eijck trots

Een stuk of drie, vier stoeltjes tussen groepjes supporters en minimaal gejuich en gezang. Clubarts Casper Van Eijck van Feyenoord is 'trots' op de supporters, schrijft hij over de wedstrijd tegen ADO Den Haag.

Ook anderen laten op Twitter weten onder de indruk te zijn van het naleven van de coronaregels in het stadion.



Gejuich

Voor de wedstrijd was er even de vrees dat de supporters zich niet aan de coronaregels zouden houden. Bij het vorige duel in de Kuip tegen FC Twente was er nogal wat kritiek op hen. Maar tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en ADO ging het prima. Het was alleen niet hemaal stil, wat eigenlijk wel de bedoeling is. Zo was er na de gelijkmaker van Geertruida in de eerste helft wel wat gejuich te horen. Dit gebeurde ook na de andere doelpunten.



Dat blijft als het goed is zonder gevolgen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb had vooraf al gezegd niet te zullen letten op het zingen in de Kuip: het ging hem puur om de afstand tussen supporters, liet hij vooraf weten.



Streng was Aboutaleb vooraf wel over het niet-naleven van de anderhalvemetermaatregel. Als de supporters geen afstand zouden houden, was de wedstrijd tegen ADO mogelijk voorlopig de laatste zijn met publiek in de Kuip, dreigde de burgemeester. "Als dit komend weekend nog eens gebeurt dan is het over en uit met supporters in het Feyenoord Stadion."



Ook premier Rutte haalde maandag hard uit naar de voetbalsupporters: "Gewoon je bek houden en kijken."Hij kwam daar nog diezelfde alweer op terug met de boodschap dat hij 'niet zo netjes' was geweest.

Coach Dick Advocaat zei na afloop van de wedstrijd dat er onterecht veel kritiek was geweest op de Feyenoord-aanhang. Ook in andere stadions was het vorige week niet stil geweest. Hij gaf de supporters een groot compliment voor hun gedrag tijdens het duel tegen ADO.

Supporters blij met elkaar

Voorafgaand aan de wedstrijd waren supporters zelf ook nieuwsgierig of het goed zou gaan met coronamaatregelen. "Ik hoop dat de supporters zich een beetje gedragen en ze zich een beetje inhouden ook. Ze mogen wel juichen van mij, maar wel afstand bewaren. Dat is het voornaamste", vertelde een Feyenoordfan vlak voor hij het stadion in mocht. Een ander vulde aan: "Het zou toch verschrikkelijk wezen als je maanden niet naar een wedstrijd zou kunnen."



Dat iedereen netjes afstand hield tijdens de wedstrijd was dan ook voor de supporters een opluchting. "Het ging helemaal goed. Chapeau voor iedereen". Vooral het verschil met de laatste wedstrijd is aanwezigen opgevallen. "We hebben ons voorbeeldig gedragen. We zijn toch een stuk rustiger."

Ze hebben er vertrouwen in dat burgemeester Aboutaleb supporters niet uit het stadion gaat weren. "Hij kan nu niet zeggen dat er minder mensen naar binnen mogen. Hij moet nu zeggen: minimaal 13 duizend mensen of zelfs plus."