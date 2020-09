Extra coronamaatregelen gelden ook in Zuid-Holland-Zuid

In acht nieuwe veiligheidsregio's zijn zondag om 18:00 uur extra coronamaatregelen ingegaan. Een daarvan is de regio Zuid-Holland-Zuid. In Rotterdam-Rijnmond waren de maatregelen al langer van kracht.

De cafés in de veiligheidsregio's moeten om 01:00 uur sluiten en er mogen niet meer dan vijftig mensen bij elkaar aanwezig zijn voor een borrel of een feestje. Het aantal regio's waar de regels gelden is uitgebreid, omdat het aantal besmettingen met het virus sterk is toegenomen.

De acht regio's waar de extra maatregelen vanaf zondag 27 september 18:00 uur gelden:

Zuid-Holland-Zuid

Brabant-Noord

Brabant Zuidoost

Flevoland

Gelderland-Zuid

Gooi en Vechtstreek

Groningen

Zaanstreek-Waterland

De zes veiligheidsregio's waar de maatregelen al eerder van kracht werden:

Rotterdam-Rijnmond

Amsterdam-Amstelland

Haaglanden

Utrecht

Kennemerland en

Hollands Midden