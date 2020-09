Dick Advocaat over Feyenoord-ADO: 'Punten belangrijk, compliment aan onze supporters'

Feyenoord won zondag met moeite van ADO Den Haag. In De Kuip werd het 4-2. Trainer Dick Advocaat was na afloop blij met de drie punten, maar ook erg kritisch op het spel van de Rotterdammers.

Op zijn 73e verjaardag 'trakteerde' zijn ploeg hem dus wel op de drie punten. "Die zijn zeker belangrijk in deze fase. Het spel moet duidelijk beter en daar kan je aan werken. Maar als het een beetje tegenzit, dan kan je hier nog verliezen ook en dat mag niet gebeuren.

Niet dat ik nu naar excuses zoek, maar we houden maar vier man over op de bank. Nicolai Jørgensen (spierblessure) moest voor de wedstrijd eruit en dan moet je weer dingen gaan veranderen. Het gaat allemaal moeizaam bij ons, het spel ook."

Jeugdspelers niet goed genoeg

De jeugdspelers zijn nog geen optie voor op de bank. "Laten we nu eens ophouden over die jeugdspelers, die zijn gewoon niet goed genoeg voor het eerste elftal. Ik vind dat als je iemand op de bank zet, dat hij het wel moet verdienen. We moeten het niet doen om het aantal op te vullen, want dat heeft helemaal geen zin."

Coronamaatregelen

Advocaat heeft lovende woorden over voor de supporters en de medische staf, die ervoor zorgden dat alles 'coronatechnisch' goed verliep. "Ik vond het heel vervelend dat het alleen maar over Feyenoord ging. Bij alle andere ploegen probeerden ze ook de anderhalve meter te handhaven. Wij hebben nu in het extreme laten zien dat we het kunnen.

Dat is een groot compliment aan onze supporters, Casper van Eijck, de virologen. Die zijn dag en nacht bezig om dat te begeleiden. Dat mag ook weleens een compliment krijgen."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Advocaat.