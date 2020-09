Kerkgemeenschap informeert achterban op creatieve wijze over corona

Het House of Worship Hulanda in Rotterdam-Vreewijk heeft een creatieve manier gevonden om de achterban informatie te geven over het coronavirus. Een dokter uit de gemeenschap benadrukt in het Papiaments tijdens de dienst hoe mensen het best kunnen handelen naar de coronavoorschriften.

De achterban van de kerkgemeenschap heeft overwegend een Antilliaanse achtergrond. Pastoor Chesron Richardson legt uit waarom informatie in het Papiaments volgens hem beter werkt.

"We hebben in onze gemeenschap voornamelijk te maken met mensen uit Curaçao, Bonaire en Aruba. Als je hun cultuur kent en taal spreekt, dan komt het beter over."

Daarmee komt House of Worship Hulanda tegemoet aan de vraag van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Eerder deze week riep hij religieuze en migrantenorganisaties op om met ideeën te komen om de achterban te bewegen de coronaregels te respecteren.

Meer begrip

Ook dokter Sinead Fraaij merkt dat zij met haar praatje tijdens de dienst de kerkgangers kan helpen. "In je moedertaal komt de boodschap beter over. In een 'vreemde' taal begrijp je het wel, maar in je eigen taal wordt het begrijpelijker voor de mensen."

Ook de kerkgangers zijn erg content met de informatie die Fraaij sinds het begin van de coronapandemie geeft. "Het staat wat dichter bij ons. Voor ons is het een herkenbaar persoon en niet iemand uit Den Haag of het RIVM die iets komt vertellen. Deze manier spreekt de mensen meer aan. Daardoor komt het beter over. "