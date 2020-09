Podcast Amateurvoetbal: 'extra fitheid ASWH betaalt zich nu uit in punten'

Presentator Dennis Kranenburg ontvangt Richard en Michel Feenstra van Voetbal Rotterdam en Smitshoek-trainer Edwin de Koning in de eerste aflevering van onze nieuwe podcast over het amateurvoetbal in de regio!

Daarin wordt onder meer de sterke competitiestart van ASWH besproken. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht staat na vier wedstrijden gedeeld tweede in de tweede divisie. Verder hebben we het uitgebreid over Smitshoek, de eerste club van de week in onze nieuwe podcast.

Beluister 'm hier:



