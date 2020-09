Sportoverzicht: HC Rotterdam op tandvlees langs Hurley, Binnenland grijpt naast beker

HC Rotterdam heeft zondag met 1-0 gewonnen van THC Hurley. In Rotterdam zetteĀ Tjep Hoedemakers al in de veertiende minuut met de enige treffer van de wedstrijd de eindstand op het scorebord. In het tweede kwart leek Hurley via een strafbal op gelijke hoogte te komen, maar keeper Derk Meijer stopte de de inzet van de Amstelveense club.

Albert-Kees Manenschijn, de coach van HC Rotterdam, laat na afloop weten dat deze overwinning op het tandvlees tot stand kwam. De groen-witten hebben een zwaar programma. Door corona spelen ze maar liefst vijf wedstrijden in elf dagen.

Manenschijn laat in een interview met Rijnmond weten dat zo'n programma erg lastig is. "Het heeft niet zoveel zin om daarbij stil te staan, want het is niet anders. We moeten er mee leren omgaan. Deze week zijn we niet toegekomen aan trainen en was er alleen maar tijd voor wedstrijden."

Honkbal

De Rotterdamse honkballers van Neptunus Curaçao hebben in de kampioensgroep met 3-0 gewonnen van HCAW. Alle punten werden gemaakt in de zevende inning, toen drie spelers over de Rotterdamse thuisplaat kwamen.

Basketbal

De Barendrechtse basketbalvrouwen van Binnenland hebben zaterdag naast de nationale beker gegrepen. In de finale tegen Den Helder moesten ze met 70-63 het hoofd buigen. In de rust hadden de Noord-Hollandse vrouwen al een voorsprong van 28-39. Na de rust leek Binnenland het gat te dichten, maar kwam uiteindelijk niet dichterbij dan een marge van vier (45-49). Daarmee gaat de vierde Carla de Liefde-trofee aan de Barendrechtse neus voorbij.

Voetbal

Joshua Zirkzee uit Spijkenisse is zondag bij Bayern München in de basis gestart. De 19-jarige spits kon in de wedstrijd echter geen potten breken: de Zuid-Duitsers verloren met 4-1 op bezoek bij Hoffenheim. Zirkzee scoorde niet en werd in de 57e minuut vervangen door wereldster Robert Lewandowski.