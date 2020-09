15-jarige Matthijs uit Berkel wint landelijke muziekprijs voor zijn gitaartalent

De 15-jarige gitarist Matthijs van Delft uit Berkel en Rodenrijs sleept maar liefst twee prijzen in de wacht bij het Prinses Christina Concours. Dat is een van de grootste klassieke muziekprijzen voor jonge mensen in ons land.

Matthijs werd eerste in de categorie 12 tot en met 14 jaar met een muziekstuk van componist Agustin Barrios Mangoré. Hij mocht in die categorie meedoen, omdat hij bij zijn inschrijving nog 14 was. De prijs bestaat uit coaching en een optreden tijdens het Festival Middelburg in december van dit jaar. Ook mag hij een fotoshoot met zijn instrument laten doen.

De jonge Berkelaar werd daarnaast verkozen tot meest talentvolle gitarist van het concours. Hiervoor ontvangt hij de Maarten Oomesprijs. Daarmee kan hij naar een internationale zomerschool.

Het Prinses Christina Concours zet zich al ruim 50 jaar in voor muziekeducatie en talentontwikkeling onder jongeren. Voor het concours schreven zich dit jaar 400 jonge musici in. Van hen bereikten er 23 de finale. Er zijn drie eerste prijswinnaars in verschillende categorieën. Prinses Margriet maakte de winnaars zaterdagavond bekend via YouTube.

De jury was onder de indruk van Matthijs. "Ondanks je jonge leeftijd hadden we het gevoel dat we zaten te luisteren naar een oude ziel. Je inzicht in muzikale structuren, techniek en ongelooflijke beheersing hiervan lieten je ver boven je leeftijd uitstijgen. Natuurlijk kun je de dynamische vakkundigheid nog verder uitbouwen, maar jouw intieme en tot in de puntje verzorgde uitvoering hield de zaal muisstil viel."

In deze video is te zien welke prijs Matthijs krijgt uitgereikt. Het stuk over Matthijs start bij 14:23.