Vlaardingse voetbalvereniging sluit kantine uit voorzorg om coronabesmettingen

De Vlaardingse voetbalvereniging CION wil het goede voorbeeld geven en sluit vanaf zondag zijn kantine in verband met het coronavirus. Vicevoorzitter Sebas Verburgh laat weten dat het bestuur donderdag dit besluit nam om te zorgen dat, ook nu het aantal besmettingen in de regio weer toeneemt, zo lang mogelijk gevoetbald kan worden.

Dat de club relatief klein is met maar zo’n 160 leden zorgt er volgens Verburgh voor dat dit besluit zo snel kon worden genomen. “Vandaag werd ook bekend dat een van onze leden corona heeft, maar deze persoon was al sinds vorige week maandag niet op de vereniging geweest. Dat zal dus niet gevaarlijk zijn voor onze vereniging.”

Verburgh hoopt dat leden van de kleine en daarmee hechte club het altijd zullen melden als zij klachten hebben en dan ook thuisblijven. “Vorig jaar is onze kantine afgebrand, daarom zitten we nu in een noodkeet. De werkzaamheid daarvan is minder dan bij andere verenigingen.”



In het clubgebouwtje zijn looprichtingen aangegeven en kunnen mensen hun handen desinfecteren bij binnenkomst. Ook wordt bezoekende leden gevraagd zich thuis of op de eigen club om te kleden en mogen zij geen gebruik maken van de douches.

Statement

CION hoopt met de sluiting van de kantine ook een statement te maken naar andere sportclubs om verantwoordelijkheid te nemen. “Voor veel verenigingen is de kantine een bron van inkomsten, een nieuwe lockdown zou voor veel clubs een klap zijn. Wij hebben dit besluit ook alleen kunnen nemen omdat we een buffer hebben.”

Verburgh hoorde dat ze bij de naastgelegen sportclub Victoria ’04 ook plannen heeft om extra maatregelen te treffen. Voor zover bekend is CION de eerste sportclub in de regio die zijn kantine sluit. Barendrecht Vrouwen maakte op 18 september al bekend de kantine op beperkte tijden te openen.

Maandagavond overleggen de Veiligheidsregio's over de vraag of sportkantines mogelijk helemaal over vroeger dicht moeten in de weekeindes.