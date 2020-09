Het weer van vandaag: bewolkt en grijs

Vandaag is het een bewolkte en grijze dag met af en toe regen en motregen. Het wordt maximaal 16 graden en de wind waait zwak tot matig uit het zuiden.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met nog steeds wat regen en motregen. In de nanacht wordt het droog en volgen opklaringen. Met een minimumtemperatuur van 14 graden blijft het zacht. De wind gaat uit het westen tot noordwesten waaien en is zwak tot matig en aan zee matig tot vrij krachtig.

Morgen is een aardige dag met af en toe zon en blijft het tot de avond droog. In de middag wordt het 19 graden en waait er een matige westenwind.

Wisselvallig

De dagen erna is het nog zeker 10 dagen wisselvallig in het Rijnmondgebied. Woensdag laat de zon zich af en toe zien en blijft het meest droog. Op donderdag passeert een actieve storing met veel regen. De middagtemperatuur ligt vanaf donderdag rond 15 graden en dat is een fractie onder normaal voor begin oktober.