Topman Erasmus MC: 'Nieuwe en aangescherpte maatregelen zijn ontzettend hard nodig'

Als het Ernst Kuipers ligt, komen er liever gisteren dan vandaag aangescherpte coronamaatregelen. Dat zegt voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en van het Landelijk Netwerk Acute Zorg op Radio Rijnmond. "We zitten echt te wachten op aanscherping van de maatregelen, ook in Rotterdam-Rijnmond."

Kuipers ziet flinke toenames in het aantal coronabesmettingen. "De besmettingen blijven stijgen, ondanks de maatregelen van anderhalve week geleden. Ik verwacht dat er over een week wéér aanzienlijk meer besmettingen zullen zijn." Ook het aantal ziekenhuisopnames gaat komende week stijgen, denkt hij. Zondag steeg het aantal besmettingen in één dag voor het eerst in maanden met meer dan vijfhonderd in onze regio.



Absoluut onvoldoende

Met dat in het vooruitzicht ziet Kuipers geen andere optie dan meer maatregelen. "We willen zo lang mogelijk wegblijven van een complete lockdown, maar het aantal besmettingen stijgt dermate hard dat je tal van verschillende maatregelen in zou moeten zetten voordat het zou werken."



Alleen het eerder laten sluiten van de horeca is volgens Kuipers niet voldoende. "Absoluut onvoldoende", zegt hij resoluut. "Er moet meer gebeuren. Denk aan een verdere verkleining van de groepsgrootte, geen publiek bij sportevenementen, zoveel mogelijk thuiswerken en het dragen van mondkapjes in drukke winkelstraten en publiek toegankelijke binnenruimtes."

Een complete lockdown wil Kuipers niet. "Hoe rigoureuzer de maatregel, hoe sterker het effect. En met de huidige stijging hebben we zeker een sterk effect nodig, anders gaan we weer beelden van maart en april zien. Alleen impliceert een complete lockdown dat de scholen ook weer dicht gaan en daar wil je zo lang mogelijk van wegblijven."

Personeel houdt hart vast

Volgens Kuipers houdt het personeel van het Erasmus MC het hart vast. "Iedereen kan zich herinneren hoe het de eerste keer was. Zij zien ook hoe het aantal besmettingen zich ontwikkelt: ze weten wat er op ze af gaat komen. Ze zijn er klaar voor hoor, maar het is hard werken geweest de afgelopen periode. En er zit een limiet aan het aantal coronapatiënten dat opgevangen kan worden in een tweede golf, in combinatie met het doorzetten van de reguliere zorg. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt."



In maart kwam de reguliere zorg lange tijd stil te liggen, iets wat het Erasmus MC koste wat het kost dit keer wil voorkomen. "Dat had wel degelijk effect op de reguliere patiënten", blijkt nu. Daarom worden er nu tijdig patiënten verplaatst naar andere regio's. "Om ervoor te zorgen dat alles zo lang mogelijk doorgaat", voegt Kuipers toe.

Ontzettend hard nodig

Dat het virus nog lang niet weg is, staat voor hem buiten kijf. "Dat het virus nu minder besmettelijk zou zijn, daar is geen enkele aanwijzing voor. Of dat het mensen minder ziek maakt.. Of alleen mensen van boven de tachtig ziek worden.. Onzin, absolute onzin!"

Hij snapt ook wel dat mensen inmiddels een beetje klaar zijn met het virus. "Iedereen is dat verhaal van de pandemie en de gevolgen zat. Ze willen overgaan tot de orde van de dag. Maar het gegeven is dat het virus nog steeds met ons is. Het aantal besmettingen gaat rap omhoog en als de stijging verder doorzet, komt de reguliere zorg in het gedrang. Nieuwe en aangescherpte maatregelen zijn ontzettend hard nodig."