Drukte bij coronacentrum: 'Het loopt echt storm'

"We zitten alweer op 40 patiënten in het centrum en we kunnen er nu maximaal 60 opnemen", vervolgt Lindenburg. Verder opschalen naar nóg meer bedden wordt niet uitgesloten. "Als we kijken naar de afgelopen twee weken, gaan we het met dit aantal bedden niet lang volhouden.''

Zwaarder

Lindenburg kan alleen maar hopen dat het personeel het aankan. "We hopen dat ons personeel rechtop blijft staan. Het is nu nog zwaarder dan de eerste keer, daar maken we ons zeker wel zorgen om."



Volgens de zorgmanager komt het virus sneller terug dan gehoopt. "We zijn eigenlijk maar twee weken zonder coronapatiënten geweest, daarna kwamen de eerste patiënten alweer binnen. Eerst was dat nog mondjesmaat, maar twee weken geleden gingen we in één week van 10 naar 25 patiënten. Als het nóg verder toeneemt, gaan we terug naar hoe het was tijdens de eerste golf."



Verschil is wel dat Lindenburg van de eerste keer geleerd heeft. "We moeten goed zorgen voor onze medewerkers, zonder hen kunnen we deze zorg niet leveren." Zo is er een speciale etage voor hen beschikbaar gemaakt, waar ze langere pauzes kunnen houden en kunnen ontspannen. En dat is ook nodig. "Het is nu heel zwaar, omdat mensen nog vermoeid zijn van de eerste golf."

Knop om

Waar Lindenburg in eerste instantie dacht dat mensen minder ziek werden tijdens de eerste golf, komt hij daar nu op terug. "In de afgelopen weken leek het alsof het wat minder ernstig was, maar nu komen er toch weer mensen binnen die erg benauwd zijn en hoge koorts hebben."

Het zorgpersoneel moet de knop nog omzetten, zegt hij. "Ze moeten de stap nog even nemen. 'Even slikken', zeiden ze, maar daarna zorgen ze weer voor alle mensen - zij het met iets meer moeite."

Eerder nam Lindenburg een vlog op voor Rijnmond over het coronacentrum.