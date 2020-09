Robert Maaskant te gast in nieuwe aflevering FC Rijnmond

Robert Maaskant is maandagmiddag te gast in een nieuwe uitzending van FC Rijnmond. De Schiedamse trainer schuift bij presentator Bart Nolles samen met analyticus Geert den Ouden en Feyenoord-wachter Sinclair Bischop aan.

Uiteraard praat dit gezelschap over het afgelopen voetbalweekend. De mannen blikken terug op de wedstrijden Feyenoord – ADO Den Haag en PEC Zwolle – Sparta . Sparta ging zaterdag met 4-0 ruim onderuit in Zwolle en Feyenoord knokte zich met 4-2 langs ADO.

FC Rijnmond begint maandag rond 17:15 uur en is te volgen via TV Rijnmond, de Rijnmond App, deze website, en via een livestream op YouTube.