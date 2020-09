FC Rijnmond Podcast: 'Jørgensen bij Feyenoord is een gebed zonder eind'

Het spitsenprobleem van Feyenoord, de niet in vorm stekende Orkun Kökcü en Frans Derks, de overlijden markante voorzitter van FC Dordrecht. Sinclair Bischop, Ruud van Os en Jan Jaap Pruysen hadden in een nieuwe aflevering van de FC Rijnmond Podcast genoeg om over na te praten.

Voor aanvang van het duel tegen ADO Den Haag viel Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen namelijk met een blessure uit, waardoor Robert Bozenik in de aanval startte. "Je moet je afvragen of Jørgensen de spits van de toekomst voor Feyenoord is", vindt Bischop. "Het is een gebed zonder eind."

Van Os vindt dat Jørgensen én Bozenik niet de spitsen voor Feyenoord zijn. "Dick Advocaat vindt hem helemaal niks", verwijst Van Os naar de persconferentie na afloop van Feyenoord-ADO Den Haag (4-2).

Voetbalbranche

De mannen van de FC Rijnmond Podcast vinden dat de Feyenoord-fans zich tegen ADO Den Haag hebben gedragen. Maar Ruud van Os denkt dat de manier waarop voetbal wordt beleefd door de coronamaatregelen een flinke knauw krijgt.

"We zijn bezig om de interesse bij het voetbal weg te halen. Ik denk dat mensen aan het afhaken zijn", vermoedt Van Os. "Ook voor de toekomst: blijven de mensen net zo geïnteresseerd als een jaar geleden? Dat denk ik niet. Zie hen maar eens terug te krijgen."



Luister hierboven naar een nieuwe aflevering van de FC Rijnmond Podcast met presentator Jan Jaap Pruysen, Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en chef sport Ruud van Os.