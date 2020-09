Rotterdam deelt als eerste gemeente 'quarantainepakketten' uit aan kwetsbare inwoners

Rotterdam komt met een steunpakket voor kwetsbare inwoners die (tien dagen) in quarantaine moeten door corona. Vanaf vandaag krijgen ouderen of mensen met een beperkt sociaal netwerk een 'quarantainepakket.' Rotterdam is de eerste gemeente die dit doet.

Aanleiding is een motie uit de Tweede Kamer om mensen die in quarantaine moeten te helpen. Het pakket bestaat uit praktische informatie, maar ook uit chocolade, een puzzelboek en een theepakketje. "In quarantaine gaan gebeurt meestal van het ene op het andere moment. Voor ouderen of anderen met een klein sociaal netwerk zijn dat heftige maatregelen", zegt zorgwethouder Sven de Langen.

Om in aanmerking te komen voor een pakket, moeten hulpbehoevenden naar het nummer van de sociale hulpdienst Corona bellen. Meer informatie staat in een folder die bij teststraten verkrijgbaar is. Een medewerker van de instelling brengt het steunpakket langs en kan mogelijk ook extra hulp bieden.

"Met het pakket kunnen we mensen die in onzekerheid zitten geruststellen. We laten hiermee zien dat we er zijn om te helpen", zegt De Langen.

De gemeente Rotterdam verwacht honderden steunpakketten uit te delen.

De sociale hulpdienst Corona is bereikbaar op telefoonnummer 14010 en is van 08:00 uur tot 20:00 uur bereikbaar.