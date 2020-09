'Geen publiek meer welkom bij sportwedstrijden'

De coronabesmettingen nemen de laatste weken in rap tempo toe. Om de besmettingen de kop in te drukken, lijkt het kabinet te besluiten om geen supporters meer in stadions en sportaccommodaties toe te laten.

Het Feyenoord-publiek lag de afgelopen twee competitiewedstrijden onder een vergrootglas. Tijdens het thuisduel met FC Twente maakten de fans sfeer, terwijl dat niet is toegestaan. In de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag hielden de Feyenoord-supporters zich wel aan de regels.