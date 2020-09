Rayhi niet op de training van Sparta

Mohamed Rayhi is maandag niet op de training van Sparta verschenen. De spelmaker van de Kasteelclub staat in de belangstelling van Al-Batin uit Saoedi-Arabiƫ en Sparta wees eerder al een bod op Rayhi af. Henk van Stee, directeur betaald voetbalzaken van Sparta, verwacht wel dat Rayhi dinsdag weer mee zal trainen.

Rayhi had maandagochtend een gesprek met Sparta-trainer Henk Fraser. Na het gesprek leek het volgens de club verstandiger dat Rayhi naar huis zou gaan, omdat hij teleurgesteld was dat zijn transfer naar Saoedi-Arabië niet door is gegaan.

Van Stee gaf verder aan dat er nog geen nieuw bod binnen is gekomen op Rayhi en middenvelder Abdou Harroui. Verder zingt de naam van PEC Zwolle-speler Mike van Duinen rond. Momenteel is hij reservespeler in Overijssel. Van Stee geeft aan dat hij slechts geïnformeerd heeft naar de status van de voormalig Excelsior-speler en dat Van Duinen mogelijk in beeld zal komen als één van deze spelers vertrekt.